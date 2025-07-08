В Тюмени планируют обновить систему водоснабжения и ливневую канализацию

Тюменская области рассчитывает получить значительную федеральную поддержку для ускоренной модернизации коммунальной инфраструктуры благодаря новому инструменту национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал заявку в Правительственную комиссию по региональному развитию, возглавляемую вице-премьером Маратом Хуснуллиным, включив в нее реализацию трех ключевых проектов с привлечением возвратных средств казначейского инфраструктурного кредита.

– Все три проекта – вклад в устойчивое развитие областной столицы, – подчеркнул глава региона.

Первым проектом станет строительство 11-километрового магистрального водовода. Эта мера позволит на треть увеличить объемы подачи воды из подземных источников, значительно повысить надежность и качество водоснабжения, а также предоставит дополнительные мощности для подключения новых абонентов в Тюменской агломерации.

Кроме того, планируется масштабная модернизация системы отведения дождевых и талых вод. В частности, будет проведен капитальный ремонт ливневого коллектора в районе улицы Монтажников, обеспечивающего водоотведение из трех административных округов Тюмени. Сложность проекта обусловлена большой глубиной залегания и протяженностью коллектора, превышающей один километр.

В Заречном микрорайоне планируется строительство локальных очистных сооружений для качественной очистки ливневых стоков, что существенно повысит экологическую безопасность реки Туры.