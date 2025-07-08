Тюменцы приняли участие во II Всероссийском свадебном фестивале

Две пары из Тюменской области приняли участие во II Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца», прошедшем в Москве в День семьи, любви и верности. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем телеграм-канале в понедельник.

По словам главы региона, фестиваль стал площадкой для объединения влюбленных со всей страны.

– Алексей Королев и Юлия Скрябина из Тюмени познакомились на работе. По словам супругов, это была любовь с первого взгляда. Алексея Бутырина и Ксению Коробейникову из Тобольска объединило общее увлечение – езда на велосипеде. Однажды они столкнулись на крутом повороте. Пока Алексей помогал Ксении чинить транспортное средство, разговорились и выяснили, что оба любят природу и активный отдых, – рассказал губернатор.

Он отметил, что тюменские молодожены привнесли в свои образы мотивы традиционного тюменского ковра, надев кокошники и броши-бутоньерки в стилистике этого культурного символа.

– Желаю молодоженам, чтобы их любовь с каждым днем становилась только крепче, а взаимопонимание и уважение помогали преодолевать любые трудности, – добавил губернатор.

Также глава региона отметил рост числа многодетных семей в Тюменской области:

– Сейчас в Тюменской области проживает более 270 тысяч семей с детьми. А число многодетных – за последние пять лет выросло в полтора раза. Это в том числе результат грамотной политики нашего государства. Выстроена система поддержки, успешно работает нацпроект «Семья».