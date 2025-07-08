​Госдума утвердила повышение пособий по беременности для студенток

Государственная Дума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон, увеличивающий размер пособия по беременности и родам для студенток, пишут «Ведомости».

Согласно новым положениям, размер выплаты будет составлять 100% регионального прожиточного минимума, независимо от того, получает студентка стипендию или нет. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Ранее пособие по беременности и родам для студенток рассчитывалось по размеру стипендии и за 140 дней отпуска составляло до 23 333 рублей. После вступления изменений в силу средний размер выплаты возрастёт почти в четыре раза — до 90 202 рублей.