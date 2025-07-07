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Отправленный в отставку министр транспорта Роман Старовойт обнаружен мертвым в своей машине

Экс-министр транспорта Роман Старовойт обнаружен мертвым. Предполагается самоубийство

Отправленный в отставку министр транспорта Роман Старовойт обнаружен мертвым в своей машине
Фото ru.wikipedia.org

Бывший министр транспорта России Роман Старовойт найден мёртвым в Одинцове. Об этом 7 июля сообщили «Известия» и «РИА Новости» со ссылкой на источники. Позднее информацию подтвердила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По данным СК, тело экс-министра обнаружено в личном автомобиле с огнестрельным ранением. Основной версией произошедшего следствие называет самоубийство. Источник, близкий к администрации президента, подтвердил изданию «Ведомости», что Старовойт покончил с собой.

Смерть бывшего министра произошла спустя считанные часы после того, как президент Владимир Путин подписал указ о его отставке. Согласно документу, Старовойт был освобождён от должности главы Минтранса, которую занимал чуть более года. Исполняющим обязанности министра транспорта был назначен заместитель главы ведомства, бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что отставка Старовойта не связана с утратой доверия. По его словам, в указе такая формулировка не значится. Представитель Кремля отметил, что назначение Никитина обусловлено его профессиональными качествами и способностью обеспечить эффективное выполнение задач министерства.

Между тем, по информации издания «Коммерсантъ», имя Старовойта упоминалось в деле о хищении одного миллиарда рублей, выделенных на строительство защитных сооружений на границе с Украиной. Как утверждают источники газеты, против него дали показания фигуранты этого дела, в том числе бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов.

Издание также сообщает, что рядом с телом бывшего министра был обнаружен наградной пистолет Макарова. Это оружие, по данным журналистов, Старовойт получил в 2023 году за особые заслуги в обеспечении безопасности граждан.

Официальные причины смерти и обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе следствия.


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Сегодня в 18:28, просмотров: 138, комментариев: 0
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