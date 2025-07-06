Депутат ГД предложил полностью списывать ипотеку при рождении троих детей

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил поэтапно списывать ипотечные кредиты для семей при рождении детей. Полное прощение ипотеки предлагается после появления третьего ребенка. Об этом политик рассказал в эфире Радио Sputnik, передает пресс-служба партии.

«Первый ребенок рождается – 25% списали, второй ребенок – 50%, третий – мы говорим людям «спасибо, вы выполнили важную для государства задачу» и полностью кредит прощается», – заявил Миронов.

Он напомнил, что аналогичная схема уже применялась в одном из муниципальных районов Оренбуржья, где благодаря ей появилась целая улица домов, построенных для многодетных семей. Миронов подчеркнул, что именно нехватка жилья остается одной из главных причин, по которой семьи откладывают рождение детей, даже несмотря на наличие льготной ипотеки.

Кроме того, лидер СРЗП предложил развивать систему социального жилья: государственные квартиры могли бы сдаваться нуждающимся по низкой арендной ставке с возможностью выкупа. При этом, по его словам, арендные платежи и срок выкупа также можно было бы сокращать при рождении детей.