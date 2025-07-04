Интерес к цифровому рублю растет, но большинство россиян не готовы отказаться от наличных

Онлайн-платежи активно используют около четверти россиян, они редко расплачиваются наличными. А 10% поддерживают идею полного перехода на цифровую оплату. При этом больше половины жителей не готовы отказаться от расчетов наличными. Такие результаты получили аналитики в ходе исследования к Финансовому конгрессу Банка России.

«Россияне в целом положительно относятся к цифровому рублю: 46% готовы переводить свои средства в эту валюту при определенных условиях. Молодежь, в частности, проявляет особую открытость к цифровизации: более 25% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет согласны перевести деньги в цифровой рубль при условии начисления кешбэка», — отметил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Он также добавил, что массовое внедрение цифрового рубля в стране намечено на 2026 год.

Среди возможностей применения цифрового рубля рассматриваются социальные выплаты, уплата штрафов, открытие счетов и пополнение транспортных карт.