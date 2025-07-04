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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 5-6 июля? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 5-6 июля? // АФИША

    03 июля в 13:25
    527 0
  • Окружное правительство выделило Березовскому району 100 млн рублей на восстановление после урагана

    Окружное правительство выделило Березовскому району 100 млн рублей на восстановление после урагана

    Сегодня в 13:11
    21 0
  • По случаю Дня памяти Петра и Февроньи в Сургуте семьи смогут получить бесплатные юридические консультации

    По случаю Дня памяти Петра и Февроньи в Сургуте семьи смогут получить бесплатные юридические консультации

    Сегодня в 13:05
    49 0 
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​В России вступил в силу закон о тюремных сроках для дропперов

В России за помощь мошенникам в выводе денег теперь можно сесть в тюрьму

​В России вступил в силу закон о тюремных сроках для дропперов
Фото freepik.com

В России с 4 июля вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие уголовную ответственность за участие в деятельности так называемых дропперов — лиц, которые за вознаграждение предоставляют мошенникам доступ к своим банковским картам или иным электронным средствам платежа. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно изменениям в статью 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»), за передачу из корыстной заинтересованности доступа к своему электронному средству платежа теперь грозит лишение свободы на срок до трёх лет либо штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей. В случае, если человек организует такую деятельность — например, массово привлекает других для передачи данных — наказание может составить до шести лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

Таким образом, впервые на законодательном уровне вводится прямое наказание за соучастие в действиях мошенников через передачу банковских карт, аккаунтов в платёжных системах и других финансовых инструментов. Прежде дропперы зачастую оставались безнаказанными, даже несмотря на то, что через их счета проходили крупные суммы похищенных средств.

В МВД подчёркивают, что закон стал ответом на стремительный рост мошеннических схем, в которых всё чаще участвуют молодые люди и подростки. Ранее ведомство сообщало, что потенциально фигурантами уголовных дел могут стать до двух миллионов россиян, участвовавших в таких схемах.


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Сегодня в 12:33, просмотров: 118, комментариев: 0
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