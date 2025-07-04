В России за помощь мошенникам в выводе денег теперь можно сесть в тюрьму

В России с 4 июля вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие уголовную ответственность за участие в деятельности так называемых дропперов — лиц, которые за вознаграждение предоставляют мошенникам доступ к своим банковским картам или иным электронным средствам платежа. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно изменениям в статью 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»), за передачу из корыстной заинтересованности доступа к своему электронному средству платежа теперь грозит лишение свободы на срок до трёх лет либо штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей. В случае, если человек организует такую деятельность — например, массово привлекает других для передачи данных — наказание может составить до шести лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

Таким образом, впервые на законодательном уровне вводится прямое наказание за соучастие в действиях мошенников через передачу банковских карт, аккаунтов в платёжных системах и других финансовых инструментов. Прежде дропперы зачастую оставались безнаказанными, даже несмотря на то, что через их счета проходили крупные суммы похищенных средств.

В МВД подчёркивают, что закон стал ответом на стремительный рост мошеннических схем, в которых всё чаще участвуют молодые люди и подростки. Ранее ведомство сообщало, что потенциально фигурантами уголовных дел могут стать до двух миллионов россиян, участвовавших в таких схемах.