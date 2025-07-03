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Испытание высокими ставками: какие результаты показывает бизнес

​Высокая ключевая ставка не привела к массовым банкротствам крупных компаний в РФ

Испытание высокими ставками: какие результаты показывает бизнес
Александр Щербак

Ключевая ставка, державшаяся на уровне 21% почти восемь месяцев, не привела к массовым банкротствам крупных компаний, что опровергло предсказания экспертов о возможных дефолтах. На Финансовом конгрессе Банка России в Санкт-Петербурге первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что несмотря на длительный период высоких процентных ставок, российский бизнес проявил устойчивость.

«Бизнес вполне может функционировать при высоких ставках. Ни одного крупного дефолта не произошло, хотя многие этого ожидали», — отметил Пьянов в колонке для "Ведомостей". Он добавил, что проблемы отдельных отраслей,например в угольной промышленности, были связаны больше с падением экспорта, чем с ростом ставок.

Центробанк России продолжает придерживаться цели сдерживания инфляции, несмотря на сложные макроэкономические условия. Для ограничения роста цен используются различные инструменты: повышение ключевой ставки, продажа валюты, изменение налоговых ставок и ограничение кредитования. «В борьбе с инфляцией все средства хороши», — добавил представитель банка. Пьянов отметил, что участники рынка стали более опытными и готовы к быстрой реакции на экономические шоки.


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Сегодня в 13:37, просмотров: 95, комментариев: 0
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