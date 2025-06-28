Всероссийская ярмарка трудоустройства привлекла более 7 000 жителей Тюменской области

Более 7 000 человек посетили Всероссийскую ярмарку трудоустройства, прошедшую в Тюменской области. Мероприятие, организованное одновременно по всей стране, входит в федеральный проект «Человек труда» национального проекта «Кадры» и стало площадкой для встречи работодателей, соискателей, образовательных организаций и органов власти.

По итогам ярмарки около 2000 человек получили предложения о трудоустройстве. На 22 площадках было представлено более 7 500 вакансий от порядка 400 работодателей, что на 10% больше, чем в прошлом году. Среди участников были как региональные, так и крупные федеральные компании из нефтедобывающей сферы, промышленных предприятий, банковского сектора и сферы гостеприимства.

– Говоря о рынке труда будущего нельзя не отметить возможности VR-технологий, которые во многом облегчают нашу жизнь. Например, тренажер "Виртуальный сварщик" может в полной мере почувствовать себя представителем этой рабочей и востребованной профессии. Но, самое главное, мы понимаем, что несмотря на повсеместное развитие технологий — квалифицированный человеческий труд ничто не заменит. Рабочие квалифицированные кадры остаются наиболее востребованными на рынке труда, – отметила директор департамента труда и занятости Тюменской области Вероника Ефремова.

Для работодателей была организована серия экспертных сессий, посвященных развитию человеческого потенциала и актуальным проблемам рынка труда, включая трудоустройство участников СВО.