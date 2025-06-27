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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 28-29 июня? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 28-29 июня? // АФИША

    26 июня в 14:07
    856 0
  • ​Тюменский врач развеял миф о женском алкоголизме

    ​Тюменский врач развеял миф о женском алкоголизме

    Сегодня в 15:47
    20 0
  • ​Новый детский сад на 317 мест строится в Тюмени с опережением графика

    ​Новый детский сад на 317 мест строится в Тюмени с опережением графика

    Сегодня в 15:31
    64 0 
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​Где отдыхает и сколько тратит поколение Z

Россияне в возрасте от 18 до 35 лет стали больше путешествовать

​Где отдыхает и сколько тратит поколение Z
Александр Щербак

Россияне в возрасте от 18 до 35 лет стали больше путешествовать. С начала года количество их поездок выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом. А чаще и больше всего денег они тратят в супермаркетах, на транспорт, кафе и рестораны. Такими результатами совместного исследования поделились ВТБ и сервис путешествий Туту.

Россияне до 35 лет предпочитают туристические поездки в Москву (20%), Краснодарский край (10%), Санкт-Петербург (8%), а также в Ростовскую (4%) и Свердловскую области (2%). В число регионов, набирающих популярность, вошли Тульская, Костромская и Вологодская области.

Среди зарубежных направлений лидируют Беларусь (35%), Узбекистан (19%), Таджикистан, Казахстан, Киргизия (по 7%). При этом в несколько раз выросла популярность Японии и Вьетнама.

Также покупатели в возрасте от 18 до 35 лет стали за год больше и чаще тратить. Особенно выделяются 26–35-летние: их средний чек вырос на 7%. Наиболее популярными категориями расходов для клиентов 18-25 лет остаются супермаркеты, кафе и рестораны, транспорт, а также хобби, одежда и обувь. У аудитории постарше — 26–35 лет — топ категорий немного отличается: на первом месте супермаркеты и продукты, далее идут транспорт, покупки для дома, кафе и рестораны, а также медицинские услуги и салоны красоты.


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Сегодня в 15:23, просмотров: 84, комментариев: 0
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