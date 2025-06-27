Тюменская области сможет привлечь деньги на развитие коммунальной инфраструктуры

Тюменская область и Министерство строительства России подписали меморандум о сотрудничестве в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни». Документ позволит региону привлечь финансовую поддержку из федерального бюджета на развитие инженерных систем, включая инфраструктурные кредиты.

– Подписывая меморандум, регион берет на себя ряд обязательств. Необходимо сократить долю задолженности потребителей за коммунальные услуги, утвердить и реализовать инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций, участвующих в модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Ежегодно увеличивать скорость восстановления сетей и объём их замены. Обязательным условием меморандума является привлечение дополнительных внебюджетных источников финансирования, – рассказал директор Департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.

Меморандум заключен на срок до 15 января 2031 года и направлен на повышение качества и надежности коммунальных услуг для жителей Тюменской области.

Ранее Правительственная комиссия по региональному развитию РФ под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила выделение Тюменской области трехлетнего лимита бюджетного кредита в размере около 3,4 млрд рублей. Регион сможет использовать эти средства для ускоренного строительства коммунальной инфраструктуры на льготных условиях – под 3%. В настоящее время Правительство Тюменской области формирует заявку с перечнем объектов, планируемых к строительству.