Муниципалитеты Тюменской области получат миллионы на конкурсы для СО НКО

В Тюменской области подвели итоги пилотного проекта по предоставлению субсидий муниципалитетам на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО). Результаты были представлены на заседании Координационного совета по вопросам развития и поддержки СО НКО под председательством вице-губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских.

Тюмень, Ишим и Голышмановский муниципальный округ получили по 5 млн рублей на проведение специальных конкурсов для СО НКО. Приоритетными направлениями стали поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, а также поддержка и сопровождение участников СВО и членов их семей.

– В регионе идет планомерная межведомственная работа по социализации вернувшихся участников СВО и помощи членам их семей. В этой работе используются различные ресурсы, в том числе и некоммерческих организаций, которые получают поддержку на муниципальном уровне. По итогам пилотного проекта есть результаты работы НКО в Тюмени, Ишиме и Голышмановском муниципальном округе не только по вовлечению семей участников спецоперации в социальную деятельность, но и помощь нашим бойцам на фронте. Также благодаря поддержке данных муниципальных образований из средств областного бюджета там активизирована работа социально ориентированных НКО, работающих в сфере семьи, материнства, отцовства и детства. Несмотря на окончание Года семьи, эту тему мы тоже держим на контроле, – подчеркнула Ольга Кузнечевских.

Наибольшее количество проектов-победителей было отмечено в Ишиме – 26. Город стабильно занимает второе место в Рейтинге муниципальных образований Тюменской области по развитию СО НКО, демонстрируя активную работу с 120 СО НКО, 18 из которых являются исполнителями общественно полезных услуг.

Пилотный проект подтвердил эффективность муниципальной поддержки СО НКО в решении важных социальных задач и будет рассматриваться вопрос о его дальнейшем развитии и масштабировании в регионе.