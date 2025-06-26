Тюменская область приняла региональное заседание по племенной работе с молочным скотом

Более 150 специалистов собрались в Тюменской области для участия в 67-м заседании координационно-методического Совета по племенной работе с молочным скотом Урала. Мероприятие объединило сотрудников департамента АПК Тюменской области, представителей Минсельхоза России, региональных министерств сельского хозяйства, ученых, главных зоотехников и сотрудников организаций по искусственному осеменению.

Форум призван выработать эффективные решения для устойчивого развития отрасли, повышения конкурентоспособности уральских племенных хозяйств и укрепления продовольственной безопасности страны.

– Уверен, что совместными усилиями мы сможем найти эффективные решения для устойчивого развития отрасли, повышения конкурентоспособности уральских племенных хозяйств и укрепления продовольственной безопасности как наших регионов, так и страны в целом, – отметил заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов.

Заседание совета является площадкой для обмена опытом, обсуждения актуальных проблем и выработки стратегий развития племенного животноводства в уральском регионе.