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Новости

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  • ​Моор: Тюменская область справилась с масштабным паводком благодаря оперативной подготовке

    ​Моор: Тюменская область справилась с масштабным паводком благодаря оперативной подготовке

    Сегодня в 20:50
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​Моор: Тюменская область справилась с масштабным паводком благодаря оперативной подготовке

Тюменская область ликвидирует последствия крупнейшего за 60 лет паводка

​Моор: Тюменская область справилась с масштабным паводком благодаря оперативной подготовке
t.me/av_moor

Тюменская область представила итоги прохождения паводка на совещании под руководством заместителя председателя Правительства России Дмитрия Патрушева. Губернатор Александр Моор отметил, что регион столкнулся с одним из самых масштабных паводков за последние 60 лет, заняв третье место по уровню воды за всю историю наблюдений.

Благодаря заблаговременным предупреждениям синоптиков, в регионе была проведена масштабная подготовительная работа: проверены и укреплены дамбы, заготовлены необходимые материалы, возведено более 25 километров временных защитных сооружений.

Несмотря на принятые меры, подтопления были зафиксированы в 53 населённых пунктах девяти муниципалитетов. Паводок повредил 17 низководных мостов и 27 участков дорог, работы по восстановлению которых уже ведутся.

На всех пострадавших территориях был введён режим ЧС регионального уровня, что позволило оперативно организовать выплаты пострадавшим. На данный момент материальную помощь получили более 2 250 человек.

– Сейчас уровень воды стабилизируется и идёт на убыль. Заблаговременная подготовка помогла минимизировать ущерб и, что особенно важно, сохранить здоровье и безопасность жителей, – подчеркнул Александр Моор.


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Сегодня в 20:50, просмотров: 98, комментариев: 0
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