Назван топ самых востребованных кадров в мало и среднем бизнесе

Каждая четвертая компания заявила, что нуждается в инженерах, наладчиках оборудования, операторах станков и рабочих. В сферах строительства и промышленности о такой потребности сообщают половина предприятий. Об этом говорят результаты исследования о влиянии кадрового дефицита на работу предпринимателей, проведенного ВТБ.

Для снижения рисков, вызванных дефицитом на рынке труда и удержанием кадров, две из трех компаний среднего и малого бизнеса повышают зарплаты и проводят индексацию. Около 20% предпринимателей создают для сотрудников более комфортные условия труда, предлагают гибкий график работы и инвестируют в повышение квалификации специалистов.

Не оценивают текучесть кадров 25% компаний. Для поиска и привлечения сотрудников более 50% предприятий используют услуги сайтов с вакансиями, 20% — рекомендации и социальные сети. Аутсорсинг и фриланс востребованы лишь у каждого пятого предпринимателя.