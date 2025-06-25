Госдума рассматривает поправки в закон о лишении приобретенного гражданства

В Государственную думу внесён законопроект, предусматривающий расширение перечня оснований для лишения приобретённого гражданства Российской Федерации. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин в своём Telegram-канале. Он выразил надежду, что инициатива получит поддержку депутатов.

Согласно проекту, предлагается лишать приобретённого гражданства иностранных граждан, осуждённых за ряд тяжких преступлений, включая:

насильственные действия сексуального характера (ч. 3–5 ст. 132 УК РФ),

(ч. 3–5 ст. 132 УК РФ), призывы к терроризму, его оправдание или пропаганду (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ),

(ч. 1 ст. 205.2 УК РФ), конфиденциальное сотрудничество с иностранными структурами против безопасности РФ (ст. 275.1 УК РФ),

(ст. 275.1 УК РФ), содействие исполнению решений иностранных органов, в которых Россия не участвует (ст. 284.3 УК РФ),

(ст. 284.3 УК РФ), помощь противнику в действиях, направленных против безопасности страны (ст. 276.1 УК РФ),

(ст. 276.1 УК РФ), пропаганду нацистской символики (ст. 282.4 УК РФ),

(ст. 282.4 УК РФ), публичные призывы к деятельности против государственной безопасности (ст. 280.4 УК РФ),

(ст. 280.4 УК РФ), неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру (ч. 4–5 ст. 274.1 УК РФ).

Вячеслав Володин подчеркнул, что принятие закона обеспечит «системный и целостный механизм прекращения гражданства» и послужит укреплению национальной безопасности.