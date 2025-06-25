Госдума рассматривает поправки в закон о лишении приобретенного гражданства

В Государственную думу внесён законопроект, предусматривающий расширение перечня оснований для лишения приобретённого гражданства Российской Федерации. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин в своём Telegram-канале. Он выразил надежду, что инициатива получит поддержку депутатов.
Согласно проекту, предлагается лишать приобретённого гражданства иностранных граждан, осуждённых за ряд тяжких преступлений, включая:
- насильственные действия сексуального характера (ч. 3–5 ст. 132 УК РФ),
- призывы к терроризму, его оправдание или пропаганду (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ),
- конфиденциальное сотрудничество с иностранными структурами против безопасности РФ (ст. 275.1 УК РФ),
- содействие исполнению решений иностранных органов, в которых Россия не участвует (ст. 284.3 УК РФ),
- помощь противнику в действиях, направленных против безопасности страны (ст. 276.1 УК РФ),
- пропаганду нацистской символики (ст. 282.4 УК РФ),
- публичные призывы к деятельности против государственной безопасности (ст. 280.4 УК РФ),
- неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру (ч. 4–5 ст. 274.1 УК РФ).
Вячеслав Володин подчеркнул, что принятие закона обеспечит «системный и целостный механизм прекращения гражданства» и послужит укреплению национальной безопасности.