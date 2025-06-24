Родители в УрФО держат онлайн-покупки детей под контролем

Около трети жителей регионов УрФО считают оптимальным возрастом для начала самостоятельных покупок в интернете — 14–15 лет. В целом большинство (76%) называет возраст от 10 лет и старше приемлемым для первых онлайн-трат. При этом именно в Уральском федеральном округе больше, чем в других регионах России, родители хотят контролировать покупки детей, разрешают их только с согласия взрослых. Такой аналитикой поделились в ВТБ.

С покупками ребенка в интернете без разрешения сталкивались многие россияне: 8% отметили, что подобные ситуации происходили неоднократно, еще 17% — что они были единичными. Реже всего такие инциденты случались в регионах Уральского федерального округа. Здесь больше, чем в других субъектах страны – около трети родителей отметили, что у детей технически нет возможности покупать без разрешения взрослых. В Южном федеральном округе больше семей, где дети всегда заранее спрашивают разрешения на покупки.

Около 60% россиян считают допустимыми онлайн-траты детей до 14 лет на книги и образовательные подписки. При этом на Дальнем Востоке реже других готовы разрешать покупки книг, а на Урале — оплачивать подписки на образовательные сервисы. Около 40% всех опрошенных допускают онлайн-покупки детьми одежды. Менее трети одобряют расходы на музыкальные сервисы, лишь каждый пятый – траты на игры, а всего 5% родителей разрешают донаты блогерам.