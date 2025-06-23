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Новости

  • ​В сельскую больницу Тюменской области поступили три современных каталки

    ​В сельскую больницу Тюменской области поступили три современных каталки

    23 июня в 23:29
    129 0
  • ​Тюменская область продолжает укреплять сотрудничество с научными центрами Казахстана

    ​Тюменская область продолжает укреплять сотрудничество с научными центрами Казахстана

    23 июня в 22:47
    155 0
  • ​Тюменский межуниверситетский кампус получит федеральное финансирование

    ​Тюменский межуниверситетский кампус получит федеральное финансирование

    23 июня в 22:31
    170 0 
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  • ​В Тюмени реализуется проект по поддержке творческого развития людей с ОВЗ

    ​В Тюмени реализуется проект по поддержке творческого развития людей с ОВЗ

    23 июня в 22:19
    170 0
  • ​В Тюменской области завершена посевная кампания

    ​В Тюменской области завершена посевная кампания

    23 июня в 18:57
    233 0 
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​В сельскую больницу Тюменской области поступили три современных каталки

В больницу села Вагай поступили три современные медицинские каталки

​В сельскую больницу Тюменской области поступили три современных каталки
Фото: vk.com/oblzdrav72

В Тюменской области продолжается реализация региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Так, в Областную больницу №9 (с. Вагай) поступили три новые медицинские каталки, разработанные для комфортной и безопасной перевозки пациентов в критическом состоянии, рассказали областном департаменте здравоохранения.

Оборудование оснащено регулировкой высоты и возможностью изменять положение тела пациента, что помогает медицинскому персоналу быстро реагировать на изменения в состоянии больного.

– Особое внимание уделяется оснащению стационаров современным оборудованием, которое позволяет оказывать экстренную помощь на самом высоком уровне. Внедрение новых каталок в практику позволит сократить время транспортировки пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, а также минимизировать риски, связанные с перевозкой. Это особенно важно для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, травмами и другими острыми состояниями, – отметил главный врач Павел Грибанов.

Новое оборудование призвано повысить качество и оперативность медицинской помощи в стационаре.


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23 июня в 23:29, просмотров: 130, комментариев: 0
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