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Новости

  • ​Тюменская область продолжает укреплять сотрудничество с научными центрами Казахстана

    ​Тюменская область продолжает укреплять сотрудничество с научными центрами Казахстана

    Сегодня в 22:47
    70 0
  • ​Тюменский межуниверситетский кампус получит федеральное финансирование

    ​Тюменский межуниверситетский кампус получит федеральное финансирование

    Сегодня в 22:31
    90 0
  • ​В Тюмени реализуется проект по поддержке творческого развития людей с ОВЗ

    ​В Тюмени реализуется проект по поддержке творческого развития людей с ОВЗ

    Сегодня в 22:19
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  • ​В Тюменской области завершена посевная кампания

    ​В Тюменской области завершена посевная кампания

    Сегодня в 18:57
    206 0
  • ​Эксперты предложили альтернативу долларовой системе

    ​Эксперты предложили альтернативу долларовой системе

    Сегодня в 18:43
    218 0 
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​Тюменский межуниверситетский кампус получит федеральное финансирование

Тюменская область получит деньги на строительство университетского кампуса

​Тюменский межуниверситетский кампус получит федеральное финансирование
t.me/av_moor

Тюменская область вошла в число регионов, которым правительство Российской Федерации выделит средства на строительство современных университетских кампусов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

– К 2030 году должно быть запущено в эксплуатацию 25 таких пространств, предназначенных прежде всего для реализации значимых образовательных и научных проектов, углубления взаимосвязи между образованием, наукой и экономикой с учетом специфики того региона, где кампус расположен, – сказал председатель правительства страны.

На строительство университетских кампусов в Пермском крае, Новгородской и Тюменской областях будет направлено свыше 33 миллиардов рублей. Для того, чтобы получить финансирование, регион подал соответствующую заявку и прошел конкурсный отбор.

В информационном центре правительства Тюменской области напомнили, что межуниверситетский кампус в Тюмени возводится по федеральному проекту «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Молодежь и дети».

Отметим, что во время работы на Петербургском экономическом форуме – 2025 заключены ряд соглашений в области развития науки, образования и здравоохранения, в том числе в рамках межуниверситетского кампуса.


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Сегодня в 22:31, просмотров: 93, комментариев: 0
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