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  • ​Россия планирует отменить визы с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном в 2025 году

    ​Россия планирует отменить визы с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном в 2025 году

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Госдума может ограничить страховые выплаты для мигрантов

​В Госдуму внесён законопроект об ограничении страховых выплат для мигрантов

Госдума может ограничить страховые выплаты для мигрантов
Фото freepik.com

Депутаты ЛДПР предложили ввести ограничения на получение страховых выплат для иностранных граждан, находящихся в России. Соответствующий законопроект размещён в электронной базе Государственной думы, пишут «Ведомости».

Согласно пояснительной записке, сейчас трудовые мигранты, официально работающие на территории РФ, имеют право на получение страховых выплат на тех же условиях, что и граждане России. Исключение составляют иностранцы и лица без гражданства, работающие по патенту или по трудовому договору.

Авторы инициативы — депутаты Ярослав Нилов, Алексей Динденко, Дмитрий Свищев, Сергей Леонов, Андрей Свинцов, сенатор Елена Афанасьева и другие — считают необходимым распространить ограничения на все категории иностранных работников и лиц без гражданства.

«Полагаем, что определенные ограничения по выплатам страхового обеспечения должны быть установлены для всех иностранцев и лиц без гражданства», — говорится в тексте законопроекта.

Как пояснил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, законопроект направлен на оптимизацию расходов бюджета Социального фонда. В частности, предлагается установить обязательный страховой стаж не менее шести месяцев для получения права на оплату больничного листа. А для права на пособие по беременности и родам минимальный страховой стаж должен составлять один год. «При этом работающие по патенту или рабочей визе на декретные претендовать по-прежнему не смогут», — добавил он.

Ранее, 18 июня, Сергей Леонов сообщил, что фракция ЛДПР направила в правительство РФ законопроект о депортации мигрантов, не имеющих медицинской страховки. В настоящее время за отсутствие полиса предусмотрен только административный штраф.


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Сегодня в 13:35, просмотров: 70, комментариев: 0
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