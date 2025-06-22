​Проект «Дом Вверх Дном» от тюменского специалиста признан одним из лучших на национальном конкурсе

Тюменец Фёдор Маслов стал победителем Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», получив второе место в номинации «Моя гордость. Моя малая родина». Торжественная церемония награждения прошла в рамках Молодежного дня Петербургского международного экономического форума — одного из ключевых мероприятий президентской платформы «Россия – страна возможностей».

– Проект «Дом Вверх Дном» – это не просто пространство, а центр, где рождаются живые инициативы, вовлекаются люди и формируется будущее малой родины. Мы хотим продолжать развивать проект, создавать новые культурные, экологические и медийные инициативы, расширять географию и вдохновлять молодежь на реальные перемены, – прокомментировал награду Фёдор Маслов.

В информационном центра правительства Тюменской области отметили, что в XXII сезоне конкурса приняли участие более 74 тысяч человек со всей страны, представив проекты в 13 тематических номинациях, охватывающих важнейшие сферы общественной жизни.

Фёдор Маслов, специалист и руководитель центра сельской молодежи в ГАУ Северного Зауралья, представил проект «Центр креативных проектов сельских территорий – Дом Вверх Дном», направленный на социально-экономическое развитие малых родин.