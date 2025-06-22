Власти рассказали об уменьшении нагрузки на российских педагогов

В России снизится нагрузка на педагогов благодаря сокращению объема обязательной отчетности. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает «РИА Новости».

«Рособрнадзор вместе с Минпросвещения провели очень большую работу и сократили буквально в разы [нагрузку на педагогов]», – отметил Чернышенко.

Он также подчеркнул, что одной из главных проблем системы образования была избыточная бюрократия – разные ведомства направляли дублирующие запросы, что усложняло работу педагогов. Сейчас, по его словам, порядок в этой сфере наведен.