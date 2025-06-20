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  • ​Александр Моор рассказал о перспективах строительства Южного обхода Тюмени

    ​Александр Моор рассказал о перспективах строительства Южного обхода Тюмени

    Сегодня в 21:39
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    161 0 
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​Тюменская область вошла в пятерку лучших в России по состоянию инвестиционного климата

Инвестиционный климат в Тюменской области признали одним из лучших в стране

​Тюменская область вошла в пятерку лучших в России по состоянию инвестиционного климата
Фото: admtyumen.ru

Тюменская область заняла четвертое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который был представлен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Тюменская область показала положительную динамику почти по всем ключевым направлениям, особенно в сегментах «Недвижимость» и «Инженерные сети и коммуникации». С 2022 года среднее время постановки земельного участка на кадастровый учёт снизилось почти на 20%, а срок получения разрешений на ввод объектов в эксплуатацию — на 11%.

В регионе функционирует проектный офис и единая информационная платформа, обеспечивающая взаимодействие федеральных, региональных и муниципальных органов власти с инвесторами и ресурсоснабжающими организациями. Тюменский опыт уже внедрён в Амурской, Волгоградской и Саратовской областях.

– Четвертое место – высокая позиция, мы по-прежнему в числе лидеров по работе с инвесторами. Но конкуренция среди регионов очень высокая. Коллеги проделали большую работу, и это важное достижение в масштабах всей страны. Мы обязательно проанализируем результаты рейтинга. Есть над чем поработать, – прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Рейтинг формируется Агентством стратегических инициатив и отражает мнение более 400 тысяч предпринимателей из 84 регионов страны. Средний по России интегральный индекс инвестиционного климата вырос на 1,13 балла. Методика оценки была обновлена по поручению президента России Владимира Путина: теперь учитывается 110 показателей вместо прежних 70, что позволило получить более полную и объективную оценку.


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Сегодня в 21:50, просмотров: 128, комментариев: 0
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