Российские компании расширяют сотрудничество в сфере ИТ

Отечественные компании расширяют сотрудничество в сфере ИТ. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказали о проекте по созданию прототипа «Квантового криптоанклава» – высокозащищенной российской платформы для конфиденциальной обработки данных. Проект развивают ВТБ, РЖД и компания Т1. Решение обеспечит совместную обработку и использование информации между организациями без риска современной угрозы перехвата.

– Мы повышаем защиту данных и доверие клиентов благодаря квантовым технологиям. Они выводят безопасность на беспрецедентный уровень и закладывают фундамент для инновационных финансовых сервисов, — сообщил президент – председатель правления банка Андрей Костин,

– РЖД сегодня – это не только перевозка грузов, пассажиров и железнодорожная инфраструктура. Мы располагаем одним из самых крупных в стране комплексов ИT и связи, протяженной волоконно-оптической сетью. Развитие квантовых коммуникаций становится логическим продолжением наших усилий по созданию надежной, устойчивой и высокозащищенной информационно-технологической среды, – отметил глава госкомпании Олег Белозёров.