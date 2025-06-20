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Новости

  • Куда сходить в Сургуте на выходных 21-22 июня? // АФИША

    Куда сходить в Сургуте на выходных 21-22 июня? // АФИША

    19 июня в 16:04
    772 2
  • Глава Минюста заявил, что желающим разводиться нужно «вправлять мозги» при помощи медиаторов

    Глава Минюста заявил, что желающим разводиться нужно «вправлять мозги» при помощи медиаторов

    Сегодня в 16:35
    31 0
  • ​Не страшны дожди: сургутян приглашают на концерты под открытым небом

    ​Не страшны дожди: сургутян приглашают на концерты под открытым небом

    Сегодня в 15:11
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Глава Минюста заявил, что желающим разводиться нужно «вправлять мозги» при помощи медиаторов

​Министр юстиции предложил сделать медиацию обязательной при разводе

Глава Минюста заявил, что желающим разводиться нужно «вправлять мозги» при помощи медиаторов
Фото freepik.com

Министр юстиции России Константин Чуйченко предложил ввести обязательную медиацию для супругов, намеренных расторгнуть брак. Об этом он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума, подчеркнув важность попыток сохранить семью до официального развода.

«Почему, так сказать, людей, которые решили расторгать брак, не отправлять к умному, опытному медиатору, который, может быть, им мозги вправит? И таким образом семья будет сохранена», — сказал министр, его цитирует РИА Новости.

По действующему законодательству, с 2011 года в России существует институт медиации — добровольной процедуры урегулирования споров с помощью посредника. Обратиться к медиатору можно, в том числе, при решении семейных конфликтов и в процессе развода. Однако в настоящее время участие в процедуре не является обязательным и осуществляется на платной основе. Стоимость медиации колеблется от 3 до 5 тыс. рублей с человека в час.

Идея о введении обязательной примирительной процедуры при расторжении брака не нова: она уже обсуждалась в Госдуме и на общественных площадках. В сентябре 2024 года издание «Коммерсантъ» сообщало, что Минюст прорабатывает возможность закрепления этой нормы на законодательном уровне.

С января 2025 года услугу семейной медиации начали предлагать в многофункциональных центрах Москвы. Граждане с постоянной регистрацией в столице могут воспользоваться ею бесплатно. Такая практика, по мнению властей, может помочь в разрешении конфликтов и снижении числа разводов.


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Сегодня в 16:35, просмотров: 32, комментариев: 0
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