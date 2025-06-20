​Герман Греф назвал текущий курс рубля заниженным

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что текущий курс рубля по отношению к доллару является заниженным. Об этом он сказал на деловом завтраке «Сбера», проходившем в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы сегодня имеем курс на уровне 78–79 рублей за доллар. Это ощущают на себе, конечно, очень сильно все наши экспортные отрасли и, в первую очередь, бюджет», — подчеркнул Греф, добавив, что равновесным считает курс «100 плюс» рублей за доллар.

По мнению председателя правления Сбербанка, при сохранении текущих макроэкономических условий Минфин может уже к концу года столкнуться с необходимостью поиска новых источников финансирования для покрытия бюджетного дефицита.

Центробанк ранее сообщал, что в мае 2025 года реальный эффективный курс рубля вырос на 2,7% по сравнению с апрелем. В период с января по май укрепление составило 25,9%. Это говорит о продолжающемся росте реальной стоимости национальной валюты, несмотря на сохраняющееся давление на экспортеров из-за сильного рубля.