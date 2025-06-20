​Михаил Ефремов вернется на сцену в театре Никиты Михалкова

Заслуженный артист России Михаил Ефремов присоединится к коллективу театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова. Об этом сообщил сам режиссер на Петербургском международном экономическом форуме, отвечая на вопрос ТАСС.

«Да, он восстанавливается, и у нас есть договорённость. Я очень надеюсь, что он вольётся в коллектив театра, потому что он после всех перипетий всё равно остался прекрасным актёром», — отметил Никита Михалков.

По словам режиссёра, Ефремов исполнит одну из главных ролей в спектакле по мотивам его фильма «Без свидетелей». Постановка рассчитана на двух актеров — партнёршей Ефремова на сцене станет Анна Михалкова.

Михаил Ефремов в 2020 году стал виновником смертельного ДТП. Пресненский суд Москвы приговорил артиста к восьми годам колонии. Позднее Мосгорсуд смягчил приговор, сократив срок до 7,5 лет, учитывая возмещение морального вреда. В марте 2024 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение актера об условно-досрочном освобождении. После выхода из колонии Ефремов начал возвращение к профессиональной деятельности.