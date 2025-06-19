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Югра и ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2025

Соглашение ВТБ и Югры расширит поддержку социальных инициатив в регионе

Югра и ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2025
Предоставлено компанией

Стороны закрепили партнерские отношения, направленные на развитие ключевых отраслей региона. Подписи под документом поставили заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис Бортников и губернатор Югры Руслан Кухарук.

Соглашение предполагает совместную работу по внедрению инновационных решений в промышленности, поддержке импортозамещения и привлечению инвестиций. Особое внимание будет уделено цифровизации финансовых услуг и развитию банковской инфраструктуры в регионе.

Денис Бортников подчеркнул значимость соглашения:

«Югра – энергетическое сердце России. Успешная работа стратегического для нашей страны топливно-энергетического комплекса, сервисных предприятий, регионального бизнеса во многом зависит от надежного финансирования и поддержки новых разработок. У региона большие перспективы, связанные с развитием логистики и Северного морского пути. Наше соглашение поможет реализовать планы, способствующие укреплению экономики и повышению благосостояния жителей Ханты-Мансийского автономного округа».

Губернатор Югры Руслан Кухарук отметил давнее партнерство с банком: «Этот документ в очередной раз закрепил наше многолетнее сотрудничество. Банк ВТБ занимает серьёзное положение в банковской сфере. Более полумиллиона его клиентов проживают в Югре. Это не только соглашение о продвижении банковских продуктов, но и большая социальная программа. Мы уже много лет реализуем совместные проекты. В этом году банк направлял средства на создание объектов городской среды в регионе. Уверен, сегодняшнее соглашение даст возможность развивать не только бизнес, но и Югру».

Помимо финансовой деятельности, банк активно участвует в социальных инициативах, поддерживает образовательные учреждения, а также выступает соорганизатором Югорского лыжного марафона — крупного спортивного события федерального масштаба.


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Сегодня в 18:51, просмотров: 90, комментариев: 0
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