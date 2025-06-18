​Маткапитал без согласия банка: Госдума упростила оформление жилья в ипотеке

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон, который позволит оформлять жильё, купленное с использованием материнского капитала, в собственность семьи без получения согласия банка, даже если объект находится в залоге до полного погашения ипотеки, сообщает ТАСС.

Законопроект был внесён группой депутатов под руководством первого заместителя председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяной Буцкой и сенатором Ольгой Забраловой в июле 2023 года. В первом чтении документ прошёл в феврале 2024 года.

Речь идёт о внесении изменений в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Закон закрепляет право собственников, использующих средства маткапитала, оформлять приобретённую недвижимость в долевую собственность семьи без необходимости согласовывать это с банком-залогодержателем. Это значительно упростит процедуру закрепления прав на жильё за детьми и супругами получателя сертификата.

В первоначальной редакции законопроекта также предлагалось предоставить супругу и совершеннолетним детям возможность отказаться от доли, а также позволить продавать жильё, купленное с привлечением маткапитала, при условии, что новое будет больше по площади или дороже по кадастровой стоимости. Однако ко второму чтению эти нормы были исключены.

Сохранилось положение о том, что при использовании части средств материнского капитала по какому-либо направлению, территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования обязан направить получателю уведомление о перечислении средств. Закон уточняет, что при оформлении ежемесячных выплат такое уведомление будет направлено после последней выплаты.

Новая норма позволит ускорить оформление прав на недвижимость, повысить юридическую защищенность членов семьи и снизить административную нагрузку при оформлении документов.