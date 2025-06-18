​За нарушения на ЕГЭ-2025 с экзаменов удалили более 600 участников

Во время основного периода Единого государственного экзамена в 2025 году за различные нарушения были удалены 608 участников. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на полях Петербургского международного экономического форума, передаёт ТАСС.

По его словам, 189 человек были удалены за использование средств связи — в том числе мобильных телефонов и других гаджетов. Оставшиеся 419 участников пытались воспользоваться шпаргалками или вынести из аудитории контрольно-измерительные материалы.

Кроме того, 56 человек были уличены в попытке разместить материалы ЕГЭ в интернете. Их результаты аннулированы без права пересдачи в этом году, подчеркнул Музаев.

Согласно установленным правилам, пересдать экзамен в 2025 году смогут только те участники, чьи результаты были аннулированы, но им необходимо получить аттестат. Они вправе сдать русский язык и базовую математику в дополнительный период с 4 по 23 сентября.

Основной этап ЕГЭ-2025 проходил с 23 мая по 11 июня.