Жители Уарала сталкиваются с низкими зарплатами и страхами смены профессии

Аналитики hh.ru выяснили, что 58% соискателей в Уральском федеральном округе активно ищут работу, однако многие из них сталкиваются с серьезными трудностями и внутренними барьерами. Несмотря на готовность к переменам, страхи и сомнения оказываются значительным препятствием.

Основная жалоба — низкие зарплаты, указанные в вакансиях. Об этом сообщили 47% респондентов. Каждый третий — 33% — сомневается в достаточности собственных навыков и опыта, необходимых для получения желаемой должности. Еще 30% не уверены, что смогут найти вариант лучше текущего места работы.

На низкие зарплаты особенно часто указывают юристы (62%), административный персонал (55%) и работники сферы искусства и медиа (51%). При этом ИТ-специалисты сильнее других сомневаются в своих компетенциях — таких оказалось 44%, тогда как врачи и фармацевты испытывают подобные трудности лишь в 12% случаев.

Также ИТ-специалисты (37%) и претенденты на управленческие позиции (40%) чаще других жалуются, что работодатели не обращают внимания на их резюме.

Среди других проблем — отсутствие указания зарплаты в вакансиях (22%), желание сменить профессию при недостаточном опыте (23%) и низкая активность со стороны компаний — об этом сообщили 15% опрошенных.

Соискатели также отмечают:

опасения отказа из-за возраста – 14%;

небольшое число вакансий по специальности – 14%;

неясные обязанности в описании вакансии – 12%;

негативные отзывы о работодателе – 14%;

неудобный формат работы (офис, график, отсутствие удаленки) – по 9%.

Кроме того, 8% уральцев признаются, что у них просто нет сил на поиск новой работы, несмотря на желание перемен.

Эксперты hh.ru рекомендуют соискателям не бояться обсуждать зарплату и уточнять условия работы напрямую, а также использовать карьерные консультации для преодоления внутренних барьеров и повышения уверенности в себе.