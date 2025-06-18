Среди россиян растет доверие к биометрическим сервисам

За последние полгода доверие к биометрическим сервисам заметно повысилось. Жители регионов Уральского федерального округа считают наиболее надежными и удобными 3 операции по биометрии – это проход на работу без пропуска, подтверждение в онлайн-банке и авторизация на Госуслугах.

Такие данные получили в ВТБ перед ПМЭФ-2025. 29% участников исследования в УрФО сообщили, что уже зарегистрировали свои биометрические данные. Столько же не регистрировали, но планируют. А 42% не собираются этого делать.

Главный мотив для сдачи биометрии – это желание защитить свои средства от мошенников. Так ответили 49% респондентов в Уральском федеральном округе. Среди других причин 20% отметили удобство – не нужно носить с собой документы и карты. Ещё 22% выбрали лёгкую авторизацию по биометрии в банках и на Госуслугах, 15% – бесконтактную оплату в транспорте и магазинах. Противников таких сервисов стало меньше: с 22% до 13%.

– Уже 60% россиян считают, что биометрия скоро станет использоваться повсеместно. Если сдать и использовать биометрию станет проще, то новые сервисы появятся быстрее – в ритейле, транспорте, финансах и других сферах, – отметила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.