​Россиянам потребуется транзитная виза для пересадки в аэропортах Испании

С 12 июля 2025 года гражданам России будет необходимо оформлять транзитную визу (TAP) для пересадки в международных зонах аэропортов Испании. Об этом сообщила пресс-служба консульства Испании в Москве, пишет Газета.Ru.

«С этой даты все владельцы обычных российских паспортов, желающие проехать транзитом через Испанию, должны иметь действующую визу ТАР», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Речь идет о транзитной визе, которая требуется для пересадки в зонах, не предполагающих пересечения границы Шенгенской зоны. Новые требования вводятся на основании пункта 2 статьи 3 Визового кодекса ЕС. Этот пункт позволяет странам Евросоюза требовать визы от граждан третьих стран при пересадке, если это вызвано «неотложной необходимостью».

В аналогичном списке, размещённом на сайте МИД Испании, находятся также другие государства, чьим гражданам потребуется транзитная виза при пересадке в испанских аэропортах. В него входят Индия, Куба, Египет, Сирия, Сенегал, Таджикистан, Узбекистан, Турция и ряд других стран.

Таким образом, россияне, летящие через Испанию в страны, находящиеся за пределами Шенгенской зоны, с 12 июля смогут сделать это только при наличии визы TAP, даже если они не покидают транзитную зону аэропорта.