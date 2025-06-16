В Тюменской области дан старт регистрации на специальный трек «Мама-предприниматель», разработанный специально для многодетных женщин, желающих открыть собственное дело. Участницы, зарегистрированные в статусе физического лица, смогут пройти бесплатное обучение и претендовать на грант для развития своего бизнеса.

Обучение будет проходить в Тюмени с 23 по 27 июня. Зарегистрироваться можно по ссылке.

– Участницы приходят с разными идеями, но у всех одна цель – начать. Мы даем им среду, в которой это становится возможным: без давления, но с понятной структурой и поддержкой, – отметила заместитель генерального директора — руководитель Центра «Мой бизнес» Инвестиционного агентства Тюменской области Ильяна Багишева.

Программа трека включает в себя пятидневный интенсив, состоящий из лекций, практических занятий и общения с опытными наставниками. В завершении курса участницы представят свои бизнес-проекты на суд экспертного жюри.

Помимо знаний и опыта, участниц ждут приятные бонусы: подарки от партнеров программы и сертификат на 5 000 рублей на бухгалтерские услуги от сервиса «Моё дело».