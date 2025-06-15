В Тюмени открывается выставка «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы»

С 17 июня в историческом парке «Россия – моя история» в Тюмени начнет работу мультимедийная выставка «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы», которая представит уникальные архивные документы и экспонаты, рассказывающие о вкладе советского народа в разгром нацизма.

Старт масштабному экспозиционному проекту был дан еще в апреле в Государственном историческом музее. Теперь, в Тюмени, посетители смогут увидеть более 500 архивных документов и 700 музейных экспонатов, многие из которых ранее не выставлялись.

Как отметили в департаменте образования и науки Тюменской области, выставка призвана показать вклад многонационального советского народа в Победу над нацистской Германией.

Среди наиболее интересных экспонатов – написанный от руки текст знаменитой речи Вячеслава Молотова, произнесенной по радио 22 июня 1941 года, завершающейся пророческими словами: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!».

Кроме того, на выставке будут представлены личные вещи героев Великой Отечественной войны: школьный дневник Зои Космодемьянской, документы Александра Матросова, наградной лист летчика Алексея Маресьева, шинель снайпера Людмилы Павличенко, документы женщин-летчиц из легендарного ночного авиационного Таманского полка и многие другие артефакты.

Проект «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы» был подготовлен по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина.