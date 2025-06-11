Жителей Тюменской области обучают навыкам оказания первой помощи

До конца года 80 тысяч жителей Тюменской области овладеют навыками оказания первой помощи, благодаря масштабной программе, которая реализуется в регионе с января 2025 года.

– Наша главная задача — подготовить каждого курсанта к четким и быстрым действиям в случае происшествия на дороге, в быту и на производстве. К концу года таких добровольцев станет 80 000 человек. Все знания и навыки, которые они получают, направленны на сохранение жизни пострадавшего до момента прибытия скорой медицинской помощи, – сообщил организатор проекта, главный врач Станции скорой медицинской помощи Владимир Романов.

Участники могут получить навыки оказания первой помощи за восемь часов или стать инструктором в рамках 36-часового курса. По итогу обучения они сдают аттестационный тест и получают сертификат.

– В рамках проекта запланировано проведение соревнований по первой помощи между профильными организациями образования, здравоохранения, спорта, силовых структур, а также среди студентов и других участников, – рассказали в пресс-службе департамента региона.

Площадки обучения:

Станция скорой медицинской помощи г. Тюмени, ОКБ №1;

Тюменский медицинский университет;

Тюменский медицинский колледж;

Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова;

Ишимский медицинский колледж;

Госавтоинспекция, СОБР, УФСИН;

Областная больница №19;

школы г. Тюмени и Тюменского района.

Присоединиться может любой желающий. Дополнительная информация по телефону отдела обучения персонала Станции скорой медицинской помощи: +7 (3452) 219-135.

В июне обучения инструкторов пройдут 17, 18, 25, 26 июня по адресу: г. Тюмень, ул. Суходольская, 25, 2 этаж, учебный отдел.