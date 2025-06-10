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​Новый противопожарный пост в Голышманово усилит безопасность четырёх населённых пунктов

В Голышманово открыт новый противопожарный пост

​Новый противопожарный пост в Голышманово усилит безопасность четырёх населённых пунктов
t.me/operativnyishtabtyumen

В селе Голышманово официально открыт отдельный противопожарный пост – важный шаг в укреплении системы пожарной безопасности региона. Торжественная церемония состоялась 10 июня, а личный состав уже приступил к несению боевого дежурства, обеспечивая защиту населения и территорий.

– Мы анализируем противопожарную защиту населенных пунктов Тюменской области. В селе Голышманово была необходимость создать отдельный пост противопожарной службы для прикрытия четырех населенных пунктов. На сегодняшний день подобран личный состав, обучен, экипирован, приобретена новая единица техники. Благодаря активному участию Галышмановского муниципального округа проведен ремонт здания, – отметил начальник Противопожарной службы Тюменской области Константин Скворец.

Теперь пост будет отвечать за безопасность жителей Голышманово, Шулындино, Кузнецово и Садовщиково — всего порядка 876 человек. Это позволит оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и минимизировать риски пожаров в этих территориях.

Ранее подобные противопожарные посты были открыты в Заводоуковском и Сорокинском муниципальных округах. К концу 2025 года в Тюменской области будет действовать 113 таких подразделений, что значительно повысит уровень защиты населения и объектов в сельских районах.


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Сегодня в 19:44, просмотров: 73, комментариев: 0
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