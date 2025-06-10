Агентство туризма Тюменской области заключило соглашение с авиакомпанией Nordwind Airlines

Развитие туризма в регионе получило новый импульс после подписания соглашения о сотрудничестве между Агентством туризма и продвижения Тюменской области и авиакомпанией Nordwind Airlines на международной выставке-форуме «Путешествуй!». Этот шаг направлен на укрепление туристических связей и расширение авиаперевозок, что позволит значительно увеличить поток гостей в регион.

Авиакомпания уже организовала прямые рейсы в Тюмень из нескольких городов, включая Санкт-Петербург, Сочи, Махачкалу и Кыргызстан. Партнеры планируют активно развивать полетные программы и совместные инициативы, направленные на привлечение туристов. В числе ближайших проектов – организация пресс-тура для журналистов из Санкт-Петербурга и размещение промоматериалов о регионе на медиаплатформах авиакомпании.

– Подписание соглашения с одной из крупнейших авиакомпаний – это значительный шаг в развитии туристического потока. Особенно приятно, что Nordwind Airlines сделали подарок жителям Санкт-Петербурга и Тюменской области, предоставив удобные рейсы с комфортным временем вылета и прилета. Соглашение открывает новые возможности для путешествий как для нас, так и для наших жителей, расширяя связи с другими регионами России и зарубежьем. Вместе мы сможем создавать больше информационных материалов, рассказывающих, как легко и удобно можно добраться в наш регион. Кроме того, у нас есть опыт успешного сотрудничества с компаниями «Аэрофлот» и «Россия». Также наш постоянный партнер, компания «ЮТэйр», активно участвует в проектах продвижения Тюменской области, – отметил руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

Совместные усилия Агентства и авиаперевозчика направлены на повышение привлекательности региона и создание комфортных условий для туристов, что в перспективе будет способствовать развитию экономики и культурного обмена.