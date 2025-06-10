​С 1 июля в России вырастут тарифы на коммунальные услуги

С 1 июля 2025 года в России вступает в силу плановая индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Согласно распоряжению правительства, средний рост по стране составит 11,9%, что выше прошлогоднего показателя (9,8%) и уровня 2023 года (8,11%).

Правительство также установило предельные индексы роста по регионам, а в отдельных муниципалитетах допустимы отклонения в сторону большего увеличения. Максимальный рост ожидается в:

Архангельской области — до 24,8% ,

, Мордовии и Челябинской области — до 22,8% ,

, Дагестане и Татарстане — до 22,3% ,

, Кемеровской области — до 21,9% ,

, Ингушетии — до 21,4% ,

, Северной Осетии — до 21,2% ,

, Пермском крае — до 21,1% ,

, Алтайском крае — до 17,7%.

В Москве рост платы за ЖКУ составит в среднем 15%.

Повышение тарифов связано с необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры и ростом себестоимости ресурсов.