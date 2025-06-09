Главы Тюменской и Согдийской областей обсудили перспективы сотрудничества

Тюменская область и Согдийская область Республики Таджикистан обнаружили потенциал для взаимовыгодного сотрудничества, простирающегося от агропромышленного комплекса до передовых научных разработок.

Встреча губернатора Тюменской области Александра Моора и главы Согдийской области Раджаба Ахмадзода обозначила готовность регионов стать ключевыми игроками в реализации стратегических целей, поставленных главами государств по укреплению российско-таджикистанских связей.

Визит делегации Таджикистана в Тюмень стал отправной точкой для обсуждения конкретных проектов, охватывающих широкий спектр отраслей. Среди приоритетных направлений – создание совместных предприятий по переработке хлопка, развитие легкой промышленности и налаживание поставок сельскохозяйственной продукции. Стороны также отметили перспективность сотрудничества в сфере туризма, медицины, образования, культуры и нефтегазовой отрасли.

– Темпы роста промышленности и сельского хозяйства, которые демонстрирует Согдийская область, впечатляют. Пришли к общему мнению – у нас есть все возможности для укрепления экономических и гуманитарных связей. Важные стратегические цели по активизации сотрудничества между регионами Российской Федерации и Республики Таджикистан ставят главы наших государств. Уверен, Тюменская и Согдийская области способны внести свой вклад в решение этой задачи, – заключил Александр Моор.

В программу пребывания гостей вошли посещения ведущих тюменских предприятий и учреждений, включая Медицинский город, Технопарк, Тюменский госуниверситет, а также объектов туристической инфраструктуры.