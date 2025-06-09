В Заводоуковске открылось новое современное отделение скорой помощи

В Заводоуковске на базе областной больницы № 12 открылось новое здание отделения скорой медицинской помощи. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Возведение нового корпуса стало результатом поручения, данного губернатором после рабочей поездки в муниципалитет. Финансирование строительства было обеспечено за счет средств областного бюджета.

Современное здание построено по модульной технологии в рекордно короткие сроки – всего за несколько месяцев. Проектом предусмотрены теплые боксы для медицинского транспорта, что особенно важно в условиях сибирской зимы.

В отделении скорой медицинской помощи областной больницы № 12 в Заводоуковске работают более 50 сотрудников. Теперь они смогут оказывать экстренную медицинскую помощь жителям в комфортных и современных условиях.

– Мы продолжим работу по совершенствованию медицинской помощи жителям региона, в том числе в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», – подчеркнул Александр Моор.

Открытие нового отделения скорой помощи – это важный шаг в улучшении качества медицинского обслуживания в Заводоуковске и повышении доступности экстренной помощи для населения.