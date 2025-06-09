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В Госдуме объяснили, какие заборы дачники должны ставить вокруг своих участков по новым правилам

​Дачникам разъяснили новые требования к установке заборов

В Госдуме объяснили, какие заборы дачники должны ставить вокруг своих участков по новым правилам
Фото freepik.com

Владельцам садовых и огородных участков рекомендуется устанавливать между своими владениями сетчатые или иные визуально проницаемые заборы высотой от 1,2 до 1,8 метра. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, передаёт ТАСС.

По его словам, забор между участками может вовсе отсутствовать, но границы должны быть обозначены хотя бы колышками. Депутат подчеркнул, что ориентироваться по деревьям или кустарникам недопустимо, поскольку они со временем могут разрастись или погибнуть, что впоследствии приведёт к спорам между соседями.

Гаврилов напомнил, что максимальная высота заборов может регулироваться региональными и муниципальными нормативами. Перед установкой ограждений он рекомендовал обращаться за разъяснениями в администрацию населённого пункта. Например, в Подмосковье допускается высота забора до двух метров, за исключением исторических ограждений, которые относятся к культурному наследию и находятся под охраной государства.

Установка глухих заборов разрешена только с внешней стороны участка — со стороны улиц или проездов. При этом, отметил депутат, важно учитывать нормы по затенению соседних территорий, чтобы не создавать конфликтов из-за нехватки солнечного света и избежать судебных разбирательств.

С 9 июня в России вступили в силу новые правила установки заборов, согласно которым между дачными участками запрещается устанавливать сплошные ограждения выше 1,5 метра.


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Сегодня в 17:37, просмотров: 147, комментариев: 0
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