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На фоне массовых отказов россиян от вакцинации заболеваемость корью в стране выросла в 11 раз

​Отказ от вакцинации привёл к вспышкам кори, коклюша и краснухи в России

На фоне массовых отказов россиян от вакцинации заболеваемость корью в стране выросла в 11 раз
Фото freepik.com

В 2024 году в России резко выросла заболеваемость рядом опасных инфекционных заболеваний – корью, коклюшем и краснухой. Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад Роспотребнадзора, основная причина – массовый отказ населения от вакцинации. По данным ведомства, за год в стране было зафиксировано как минимум четыре летальных исхода от кори среди непривитых детей, а также 11 смертей от коклюша среди малышей младше пяти лет, пишет ТАСС.

Согласно данным доклада, заболеваемость корью в стране выросла в 11 раз, краснухой – в 6 раз, коклюшем – в 4,5 раза, а по гемофильной инфекции рост составил в 13,4 раза по сравнению со среднемноголетними показателями (2012–2023 годы, за исключением пандемийных 2020–2021 годов).

В 2024 году в России было зарегистрировано 22 455 случаев кори. Лидерами по числу заболевших стали Москва, Дагестан (2 199 случаев) и Московская область (1 798 случаев). Среди заболевших 67% составляют несовершеннолетние, из них почти 90% не были привиты. Четыре ребенка умерли, подтвердил Роспотребнадзор.

Значительный рост заболеваемости наблюдается и по коклюшу. За год зарегистрировано 32 535 случаев, инфекция была выявлена во всех регионах, кроме Чукотки. Основную долю заболевших (80%) составляют дети младше 14 лет, особенно младенцы. Также в группу риска попали подростки (8,2%) и взрослые (11,2%). В результате осложнений заболевания умерли 11 непривитых детей до 5 лет.

Краснуха, несмотря на более скромные цифры, также вызывает тревогу у эпидемиологов. В 2024 году зарегистрировано 258 случаев в 25 регионах России. Почти 91% заболевших не имели прививок или сведений о вакцинации.

Эксперты Роспотребнадзора подчёркивают, что данные тенденции могут свидетельствовать о снижении уровня коллективного иммунитета и необходимости усиления профилактических мер. Ведомство также напоминает, что отказ от вакцинации подвергает риску не только самих отказавшихся, но и уязвимые группы населения, прежде всего — детей.


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Сегодня в 13:44, просмотров: 104, комментариев: 0
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