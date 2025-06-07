Читатели siapress.ru рассказали, как часто задерживаются на работе

В Сургуте 55% сотрудников, занятых на полной ставке, признались, что регулярно перерабатывают. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.

СИА-ПРЕСС провел опрос среди свои читателей, чтобы выяснить, как часто им приходится задерживаться на работе.

В настоящий момент на сайте проголосовали 104 человека. Их мнения разделились следующим образом:

Большинство участников (35,6%) указали, что работают строго по графику. Однако значительная часть опрошенных (27,9%) признались, что задерживаются на работе ежедневно.19,2% респондентов остаются на работе после окончания рабочего дня несколько раз в месяц, а пару раз в неделю перерабатывают 17,3% читателей.