Центробанк впервые за три года снизил ключевую ставку – с 21% до 20%

Сегодня, 6 июня, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 21% до 20% годовых. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

«Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться. Притом, что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста», – передают в источнике.

Банк России заявляет, что продолжит придерживаться жесткой денежно-кредитной политики, необходимой для возвращения инфляции к целевому уровню в 4% к 2026 году. Дальнейшие решения по ставке будут зависеть от темпов снижения инфляции и инфляционных ожиданий.