СК возбудил дело о теракте после подрыва ж/д путей в Воронежской области

Следственный комитет России открыл уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ) после подрыва железнодорожного полотна в Воронежской области. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства, пишет РБК. В случае признания вины подозреваемым может грозить вплоть до пожизненного заключения.

По данным СК, взрыв произошёл 5 июня на перегоне Евдаково — Сагуны незадолго до прохождения поезда. Железнодорожные пути были повреждены, движение нескольких составов оказалось остановлено. Машинист успел применить экстренное торможение, пострадавших нет.

Инцидент произошёл на участке южнее Воронежа, между Лисками и Россошью — на магистрали Москва – Ростов-на-Дону. По сообщениям ФСБ, после инцидента движение поездов было временно приостановлено. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что к 14:54 по московскому времени повреждённые пути обследовали, восстановили и вновь открыли для движения.

Из-за происшествия были задержаны более 20 поездов, следовавших в южном направлении и обратно.

Это уже не первый подобный случай в приграничных регионах за последние недели:

26 мая в Белгородской области поезд подорвался на взрывном устройстве — никто не пострадал; 31 мая в Брянской области из-за подрыва обрушился автодорожный мост. Пассажирский поезд «Климово — Москва» столкнулся с обломками. Погибли семь человек, пострадали более 100; 1 июня в Курской области в результате взрыва рухнул железнодорожный мост, с рельсов сошёл грузовой локомотив. Три сотрудника РЖД получили травмы.

В двух последних инцидентах СК также квалифицировал произошедшее как террористический акт. По всем случаям возбуждены уголовные дела.