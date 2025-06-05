​Следственный комитет провёл обыски в редакции Ura.ru и квартирах журналистов

5 июня сотрудники следственного управления СК России по Свердловской области провели обыски в редакции информационного агентства Ura.ru в Екатеринбурге, а также в квартирах ряда журналистов. Поводом для действий силовиков, по данным издания, стал интерес к источникам информации о событиях криминального характера.

В ходе обысков были задержаны редактор Денис Аллаяров и корреспондент Сергей Бодров. Как сообщили в редакции, к ним не пускали адвокатов. Кроме того, в ходе обысков к главному редактору Диане Козловой была применена физическая сила. Ее скрутили, адвокат направляет свою подзащитную на медосвидетельствование, пишет Ura.ru.

Обыски оказали серьёзное влияние на работу агентства. В Ura.ru заявили, что действия следователей затронули около 200 сотрудников по всей стране, хотя непосредственно мероприятия проводились в отношении 10 человек в свердловском филиале. Издание отметило, что в результате силовых действий была нарушена работа региональной сети редакции, охватывающей восемь субъектов России.

По информации ТАСС, в ходе обысков на рабочих компьютерах были обнаружены материалы, свидетельствующие о приобретении оперативных сводок у представителей силовых структур. По версии правоохранителей, поводом для проверки могло послужить мартовское задержание бывшего сотрудника полиции, подозреваемого в передаче служебных данных из ведомственных сводок журналистам.

Кроме того, сотрудники СК потребовали отключения 12 серверов редакции. В Ura.ru пояснили, что это вызвало сбои в работе агентства. Следователи находились в серверной более двух часов, при этом представителям редакции не разрешили присутствовать при следственных действиях.