​В Тюмени построят частную школу со спортивным центром и детским садом

В Тюмени планируется строительство нового частного образовательного комплекса, включающего школу, спортивный центр и детский сад. Об этом сообщил предприниматель Владимир Шевчик, совладелец и руководитель компании «Сибинтел-холдинг», в ходе «Бизнес-дня» РБК Тюмень.

Новая школа появится на территории жилого комплекса «Кипрея». Сейчас, по информации пресс-секретаря холдинга Марка Добрянского, ведется разработка концепции образовательного учреждения. В составе объекта запланированы бассейн, хоккейная площадка и легкоатлетический манеж. Проект также предусматривает размещение детского сада, который будет интегрирован в общий архитектурный и функциональный план школы.

Реализация проекта ведется в партнёрстве с консалтинговой группой «Кромвелл» и станет одним из первых в регионе образовательных объектов, построенных на условиях концессии. По словам Шевчика, соглашение с правительством Тюменской области предполагает, что 50% финансирования обеспечит регион, а оставшуюся часть вложит инвестор. Впоследствии школа будет выкупаться по установленному графику.

«Мы подошли к проекту с расчетом на долгосрочную трансформацию системы образования. Важно создавать учреждения, которые будут отвечать будущим требованиям. Поэтому мы объединяем детский сад и школу под одной крышей, чтобы обеспечить гибкость в использовании помещений и реализовать принцип “переливающихся аудиторий”. Это важно, учитывая, как быстро изменяется структура потребности в образовательных учреждениях», — отметил Владимир Шевчик.

Представители Heritage International School, одного из действующих частных учебных заведений Тюмени, подчеркнули, что рынок частного образования в России, в том числе и в Тюменской области, пока не насыщен. Спрос на качественное образование растет, а число доступных школ ограничено.

По словам представителей образовательного учреждения, проект также получил поддержку со стороны администрации, что позволило получить консультации и эффективно выйти на рынок. Подобные инициативы, считают эксперты, могут стать моделью для других регионов, где также ощущается дефицит современных и качественных частных школ.

Ожидается, что строительство школы начнется после завершения проектных работ. Точные сроки запуска объекта пока не называются, но в «Сибинтел-холдинге» уверены, что комплекс станет значимым вкладом в развитие городской социальной инфраструктуры и создаст новые возможности для образовательной среды Тюмени.