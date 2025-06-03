В Минобрнауки рассказали, сколько мигрантов не сдают тесты по русскому языку

Около 30% иностранных граждан не проходят тест на знание русского языка с первой попытки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ. Почти половина из них не могут сдать экзамен и при повторных попытках, отмечают «Ведомости».

По данным министерства, такой уровень сохраняется с мая 2024 года — именно тогда коммерческим организациям запретили участвовать в проведении экзаменов. До вступления изменений в силу проваливших тестирование было около 3%, после — показатель вырос до 30%.

Ранее, 3 июня, председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на проблему подделки результатов экзамена. По его словам, в некоторых центрах мигрантам якобы продаются заранее подготовленные ответы.

Также он напомнил о законопроекте, предусматривающем обязательное тестирование детей мигрантов при поступлении в школы. Володин сообщил, что из 1762 заявившихся на тестирование допустили лишь 335 человек. Большинство (81%) не прошли проверку из-за недостоверных данных о законности пребывания в РФ. Из 44 фактически прошедших тест — справились только 27. Тестирование проводилось в 10 регионах.