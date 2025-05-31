Лучшие проекты промышленного туризма России отмечены в финале акселератора «Открытая промышленность»

В Тобольске завершился финал акселератора «Открытая промышленность», организованного Агентством стратегических инициатив совместно с Минпромторгом России. Тюменский комбинат «Свеза» стал двойным победителем этой всероссийской программы, рассказали в информационном центра правительства региона.

Предприятие представило тур «Крепче стали то, что сделано руками», а также новые туристические маршруты. Туристическая инициатива завода получила первое место в номинации «Лучший проект предприятия по промышленному туризму». Кроме того, маршрут «Свезы» был удостоен специального приза за продвижение кадрового и технологического потенциала российских производителей.

Финал всероссийской программы по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность» состоялся в Тобольске. В мероприятии приняли участие 170 экспертов из 40 регионов страны. Организаторами выступили Агентство стратегических инициатив, СИБУР, Правительство Тюменской области при поддержке Минпромторга России и фонда Росконгресс.